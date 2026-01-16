백석대, 일본 오키나와서 ‘태권 군무’ 선교 활동

이미지 확대 백석대 태권도선교단이 일본 오키나와 지역에서 태권도를 매개로 해외 단기선교 활동을 진행하고 있다. 백석대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석대 태권도선교단이 일본 오키나와 지역에서 태권도를 매개로 해외 단기선교 활동을 진행하고 있다. 백석대 제공

백석대학교(총장 송기신)는 산하 백석대 태권도선교단이 12~16일까지 일본 오키나와 지역에서 해외 단기선교 활동을 진행했다고 밝혔다.이번 선교는 태권도를 매개로 신앙과 문화를 연결하는 ‘기독교 태권도 드라마 공연’을 통해 현지 학교와 교회 등에서 문화·체육 융합형 활동으로 진행됐다.백석대 태권도선교단은 2024년 베트남 하노이, 2025년 인도네시아 바탐에서 해외 선교를 이어가며 국제 교류 기반을 마련했다.공규석 단장은 “태권도라는 문화·체육 콘텐츠가 신앙과 이웃을 잇는 통로가 될 수 있음을 확인했다”며 “현지와 지속 가능한 교류 기반을 마련했고, 해외 선교의 방향을 넓힐 수 있었다”고 말했다.