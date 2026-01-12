임태희 교육감, ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체’ 제안

4자-국가교육위·교육부·교육감협의회·대학교육협의회
12일 임태희 경기도교육감이 경기도교육청 남부청사에서 열린 신년 기자간담회를 갖고 있다. (경기도교육청 제공)
임태희 경기도교육감이 ‘미래 대입개혁 4자 실무협의체(4자 실무협의체)’ 구성을 제안했다.
임 교육감은 12일 출입 기자들과의 신년간담회에서 ‘대입 개혁’의 방향을 구체화하기 위해 국가교육위원회·교육부·대한민국교육감협의회·한국대학교육협의회가 참여하는 ‘4자 실무협의체’를 통한 시스템 구축이 필요하다고 밝혔다.
그는 ‘4자 실무협의체’와 관련해 “국교위는 중장기적인 국가 교육의 방향을 잡고, 교육부는 제도적 뒷받침과 법령 정비, 대학은 미래 인재 선발의 실효성을 확보해야 한다”며 “시도교육청은 학교 현장의 변화를 책임지겠다”고 말했다. 이어 “2월 내로 구성해 진지한 논의가 필요하다”고 덧붙였다.
임 교육감은 “이달 예정된 경기도교육청 주관 교육감 회의에서 입장을 정하고 2월 초 구성되는 대교협 신임 지도부와 대화를 거쳐 협의체를 구성해야 할 것”이라며 “교육부와 국가교육위원회에도 정식으로 건의할 계획”이라고 설명했다.
앞서 경기도교육청(2023년 1월)·서울시교육청(2023년 12월)·국가교육위원회(2023년 12월) 등 3개 기관은 지난해 각각 대입 제도 개편안을 발표한 바 있다.
임 교육감은 새해에도 경기 미래교육청으로서 방향 수정은 없다며 학생들이 살아갈 미래를 위해 제도화된 ‘학생 맞춤형 교육’, 하이러닝 기반 서·논술형 평가, 행정 역할 재정립을 통한 교사 본연의 업무 회복, 국제화 교육 시스템화 등 세 가지 정책을 우선순위에서 실천할 것이라고 강조했다.
