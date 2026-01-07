한국기술교육대학교, 2026학년도 등록금 ‘동결’…10년째

방금 들어온 뉴스

한국기술교육대학교, 2026학년도 등록금 '동결'…10년째

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-07 12:04
수정 2026-01-07 12:04
충남 천안의 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB
충남 천안의 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB


한국기술교육대학교(총장 유길상)는 등록금심의위원회를 통해 2026학년도 등록금을 동결하기로 결정했다고 7일 밝혔다. 이는 2017년부터 10년 연속이다.

한기대 2026학년도 학부 등록금은 공학융합계열·ICT융합계열 238만 7000원, 사회융합계열 166만 7000원이다. 이번 학년도 신설된 자율전공 역시 227만 5000원으로 평균 등록금을 적용했다.

대학원도 등록금을 10년째 동결했다. 일반대학원은 253만 원에서 286만 원 선이며, 전문대학원과 산업대학원도 최대 327만 원으로 타 대학 대비 학생들의 부담을 최소화했다.

한기대 관계자는 “정부가 설립한 국책대학으로서, 학생과 학부모들의 경제적 부담을 덜어주고 학업에 전념하도록 동결하기로 결정했다”고 설명했다.

한기대에 따르면 학생 1인당 평균 장학금이 363만 원으로 등록금 대비 장학금 지급 비율은 100%를 초과한다.
천안 이종익 기자
