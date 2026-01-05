한국기술교육대 취업률 82.8%…‘전국 4년제 대학 1위’

이미지 확대 한국기술교육대학교 전경. 한기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대학교 전경. 한기대 제공

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 최근 교육부가 발표한 ‘2024년도 고등교육기관 졸업자 통계조사’에서 82.8%의 취업률로 전국 4년제 대학 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.전국 일반대학 중 취업률이 80%가 넘는 대학은 한기대가 유일하다. 이는 4년제 일반대학 취업률(62.8%)보다 20%포인트 높다.이번 취업률 결과는 2023년 8월 졸업자와 2024년 2월 졸업자를 대상으로 한다.한기대는 787명의 졸업자 중 진학자와 입대자 등을 제외한 699명 중 579명이 취업했다.학부(과)별로는 에너지신소재화학공학부가 89.9%로 가장 높은 취업률을 나타냈다.전기·전자·통신공학부(88.4%), 메카트로닉스공학부(86.9%), 기계공학부(86.5%), 디자인건축공학부(82.8%), 산업경영학부(82.7%), 컴퓨터공학부(70.7%)가 뒤를 이었다.유지취업률(입사 후 11개월간 취업 상태가 유지된 비율)은 89.6%로 전국 4년제 대학 평균 79.6% 대비 10%포인트 높다.3~4학년 때 교과과정의 일부를 산업체 현장에서 장기간(4~10개월) 이수하는 장기현장실습(IPP, Industry Professional Practice) 참여자 취업률은 88.0%로 미참여자 77.1%보다 10.9%p 높다.2019년도 취업률 84.7%로 전국 1위를 차지한 한기대는 교육부(당시 교육과학기술부)가 건강보험 DB와 연계해 전국 대학 취업률 조사를 진행한 2010년 이후 15년 동안 취업률 1위를 7번 차지했다.유길상 총장은 “취업과 입학 모두에서 탁월한 성과를 낸 것은 한기대의 교육이 사회로부터 확고한 신뢰를 받고 있다는 증거”라며 “교육혁신과 학생 성장지원 시스템을 강화하고, 대학의 브랜드 가치가 더욱 확산되도록 구성원들과 열정과 지혜를 모아가겠다”고 강조했다.한기대는 개교 초기부터 이론과 실험·실습 5:5 커리큘럼, 실무 경력 3년 이상의 현장 경험이 풍부한 교수 채용, 졸업 연구 작품 제작 의무화 등 차별화된 공학교육 모델로 학생 전공 및 융합 역량을 강화해 왔다.대학은 ‘다담미래학습관’ 등 세계적 수준의 최첨단 교육·연구 인프라 운영과 생성형 AI(인공지능)의 전 교육 과정 적용 등 다양한 교육 혁신을 선도하고 있다.