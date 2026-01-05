제주도교육청, 전국 첫 학교급식 종사자들 365일 급식 근무… 방학때도 임금 지급

저임금 문제 해소 위해 30일 추가 근로 인정

“1~2월 학교 운영사례 모니터링 개선안 마련”

전국에서 최초로 제주지역 학교 급식 종사자들이 방학 중에도 임금을 받게 돼 365일 급식 근무체계로 전환된다.제주도교육청은 5일 언론브리핑을 열고 올해부터 도내 학교에 근무하는 조리사, 조리실무사, 석식영양사들을 대상으로 365일 상시근무로 전환하고 임금을 지급한다고 밝혔다.처우 개선이라는 취지에도 불구하고, 방학 중 업무 범위를 둘러싼 기준이 마련되지 않으면서 학교 현장의 혼란이 불가피하다는 지적이 나온다. 그동안 이들 가운데 일부는 방학 기간 근무를 하지 않아 연간 10~11개월치 임금만 받는 구조였다.도교육청은 “급식 종사자들의 저임금 문제를 해소하기 위해 방학 중 30일 추가 근로를 인정하고 임금을 지급한다”며 “올 한해 국·사립 급식종사자 전체 인건비는 총 79억여원이 편성됐다”고 설명했다. 다만 도교육청은 방학기간 국·사립 급식종사자의 임금 추가로 얼마나 소요될지 정확한 파악에 나섰다. 공립은 현재 30억원이 편성된 것으로 알려졌다.현재 도내 공립학교 급식 종사자 926명 가운데 866명(93.5%)이 상시근무 전환에 동의했다. 이들은 지난 1일부터 근무를 시작했으며, 도교육청은 오는 9일까지 표준화된 근로계약 체결을 마무리할 예정이다.그러나 방학 기간 급식을 제공하지 않는 학교가 대부분인 상황이다. 현재 병설유치원 방과후 과정 급식, 특수학교 계절학기 급식, 고등학교 방학 중 급식을 제공하고 있을 뿐이다.실제 초등학교 방학이 순차적으로 시작됐지만 급식은 제공되지 않고 있으며, 초등 돌봄교실 학생들은 학교지원센터가 제공하는 도시락으로 끼니를 해결하고 있다.도교육청은 방학 중 급식 제공 여부를 “학교장이 결정할 사안”이라면서도 “학교 현장과 종사자와의 대화를 통한 지속적인 소통창구를 운영하며 1~2월 학교 운영사례 모니터링해 운영시 나타나는 문제점을 분석해 개선방안을 마련하겠다”고 밝혔다.