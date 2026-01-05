경상국립대 수시모집서 학폭 가해 이력 29명 탈락

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경상국립대 수시모집서 학폭 가해 이력 29명 탈락

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-01-05 14:29
수정 2026-01-05 14:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경상국립대학교 본캠퍼스 전경. 경상국립대 제공
경상국립대학교 본캠퍼스 전경. 경상국립대 제공


경상국립대학교 2026학년도 신입생 수시모집에서 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자들이 대거 탈락했다.

5일 경상국립대는 최근 마감한 수시모집 전형에서 학교폭력 조치 사항이 확인된 지원자 29명이 최종 불합격 처리되거나 전형 자격 미달로 배제됐다고 밝혔다.

이는 교육부의 ‘학교폭력 근절 종합대책’에 따라 모든 대입 전형에 학교폭력 이력 반영이 의무화된 데 따른 조치다.

경상국립대는 사전에 학교폭력 기록이 있는 지원자에게 전형 총점 감점이나 사안에 따라 부적격 처리하겠다는 방침을 예고했다.

또 지원자들 학교생활기록부를 전수 조사해 학폭 관련 기재 사항을 확인했다.

이후 대학이 정한 부적격 기준에 해당하면 입학사정관 심의를 거쳐 최종 탈락 처리했다.

대학 관계자는 “지역 거점 국립대로서 교내 면학 분위기 조성과 예비 사회인으로서의 인성을 중시하겠다는 대학의 입장이 이번 전형에 강하게 반영됐다”며 “공정한 입시 문화를 정착시키고 학교폭력에 대한 경각심을 높이고자 관련 규정을 엄격히 적용했다”고 말했다.
진주 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경상국립대 수시모집에서 학교폭력 가해자 몇 명이 탈락했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로