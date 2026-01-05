경상국립대 수시모집서 학폭 가해 이력 29명 탈락

이미지 확대 경상국립대학교 본캠퍼스 전경. 경상국립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경상국립대학교 본캠퍼스 전경. 경상국립대 제공

경상국립대학교 2026학년도 신입생 수시모집에서 학교폭력 가해 이력이 있는 지원자들이 대거 탈락했다.5일 경상국립대는 최근 마감한 수시모집 전형에서 학교폭력 조치 사항이 확인된 지원자 29명이 최종 불합격 처리되거나 전형 자격 미달로 배제됐다고 밝혔다.이는 교육부의 ‘학교폭력 근절 종합대책’에 따라 모든 대입 전형에 학교폭력 이력 반영이 의무화된 데 따른 조치다.경상국립대는 사전에 학교폭력 기록이 있는 지원자에게 전형 총점 감점이나 사안에 따라 부적격 처리하겠다는 방침을 예고했다.또 지원자들 학교생활기록부를 전수 조사해 학폭 관련 기재 사항을 확인했다.이후 대학이 정한 부적격 기준에 해당하면 입학사정관 심의를 거쳐 최종 탈락 처리했다.대학 관계자는 “지역 거점 국립대로서 교내 면학 분위기 조성과 예비 사회인으로서의 인성을 중시하겠다는 대학의 입장이 이번 전형에 강하게 반영됐다”며 “공정한 입시 문화를 정착시키고 학교폭력에 대한 경각심을 높이고자 관련 규정을 엄격히 적용했다”고 말했다.