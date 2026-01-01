남서울대, 정시모집 경쟁률 ‘8.1대 1’…지난해보다 대폭 상승

이미지 확대 천안 남서울대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 천안 남서울대학교 전경. 서울신문DB

남서울대학교(총장 윤승용)는 2026학년도 정시모집 결과 평균 경쟁률이 전년도(5.5대 1)보다 상승한 8.1대 1을 기록했다고 1일 밝혔다.학과별 주요 경쟁률로는 가군의 실기위주전형에서 영상예술디자인학과가 9.7대 1로 가장 높았다. 물리치료학과(5.3대 1)와 글로벌지역문화학과(5.14대 1), 임상병리학과(4.38대 1) 등이 뒤를 이었다.남서울대는 정시모집 수능위주 전형에서 국어·영어·수학·탐구 중 상위 2개 영역을 반영해 선발하고 있다. 예체능계열은 수능 성적 없이 실기 100% 전형으로 지원이 가능하도록 수험생 선택 폭을 넓혔다.남서울대는 예체능계열 실기고사를 1월 중에 실시해 2026년 2월 2일 최종 합격자를 발표할 예정이며, 최종 정원내로 2202명을 선발할 계획이다.