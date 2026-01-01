단국대, 2026학년도 정시모집 ‘6.64대 1’

이미지 확대 단국대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 단국대학교 전경. 서울신문DB

단국대학교(총장 안순철)는 ‘2026학년도 정시모집’ 원서접수 마감 결과 1807명 모집에 1만 2001명이 지원해 평균 6.64대 1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다.죽전캠퍼스는 6.63대 1(873명 모집, 5789명 지원), 천안캠퍼스는 6.65대 1(934명 모집, 6212명 지원)이다.최고 경쟁률은 죽전캠퍼스 ‘공연영화학부 연극전공(연기)’으로 6명 모집에 768명이 지원했다.죽전캠퍼스에서 높은 경쟁률을 보인 곳은 △디자인학부(패션산업디자인전공) 15.3대 1 △국제경영학과 6.38대 1 △미디어커뮤니케이션학부 5.86대 1 등이다.천안캠퍼스는 의예과 25대 1, 약학과 8.4대 1, 치의예과 5.08대 1 등에서 높은 경쟁률을 기록했다.