순천향대, 정시모집 ‘8.46대 1’…의예과 23.9대 1

이미지 확대 순천향대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 순천향대학교 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천향대학교(총장 송병국)는 31일 2026학년도 정시모집 원서접수 마감 결과 651명 모집에 5509명이 지원해 8.46대 1(정원 내)의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다.모집단위별 학과 경쟁률은 ‘가’군 수능(일반학생전형)에서는 △글로벌문화산업학과(8.0대 1) △스마트자동차학과(7.83대 1) △화학과(7.8대 1) △전자공학과(7.08대 1) △미디어커뮤니케이션학과(6.77대 1) 등이다.‘나’군 수능(일반학생전형)에서는 IT금융경영학과 10.92대 1, 에너지공학과 8.45대 1, 기계공학과 7.50대 1, 경찰행정학과 6.36대 1 등 높은 경쟁률을 기록했다.‘다’군 수능(일반학생전형)에서는 의예과(23.90대 1)가 가장 높았고, 식품영양학과(8.09대 1), 법학과(7.73대 1), 간호학과(7.65대 1) 등이 강세를 보였다.민세동 입학처장은 “우리 대학은 올해 글로컬대학 30 사업 선정으로 새로운 혁신과 변화를 추구하고 있다”라며 “교육 여건 개선 및 학생의 선택권 확대 등을 위한 다양한 노력을 펼치겠다”고 말했다.