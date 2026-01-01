한국기술교육대, 정시모집 ‘7.19대 1’…“역대 최고 성과”

이미지 확대 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 한국기술교육대학교 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 31일 마감한 2026학년도 정시모집 원서접수 결과 150명 모집에 1078명이 지원해 7.19대 1의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다.이번 경쟁률은 한기대 역대 최고 정시모집 경쟁률이다.한기대 정시모집 경쟁률은 △2023학년도 4.85대 1 △2024학년도 4.70대 1 △2025학년도 3.61대 1 등 학령인구 감소와 수험생 수도권 쏠림 현상 등에도 불구하고 2026학년도에 높은 경쟁률을 이어가고 있다.주요 모집군별로는 다군에 대학 내 모든 전공선택이 가능한 자율전공에서 44명 모집에 449명이 지원해 10.20대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다.앞서 한기대는 2026학년도 수시모집에서 765명에 8568명이 지원해 11.20대 1의 경쟁률로 11년 만에 최고 성적을 거뒀다.