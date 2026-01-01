백석대, 2026학년도 정시모집 ‘13.38대 1’

이미지 확대 백석대학교 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 백석대학교 전경. 서울신문DB

백석대학교(총장 송기신)는 20~31일까지 2026학년도 정시모집 가, 나군 신입생 모집 결과 233명 모집에 3118명이 지원해 ‘13.38대 1’의 경쟁률을 기록했다고 1일 밝혔다.2025학년도 모집률은 10.06대 1이다.2026학년도 정시모집 정원 내에서는 관광학부(항공서비스)가 33:50대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 스포츠과학부 30.71대 1, 문화예술학부 실용음악 24.60대 1로 뒤를 이었다.백석대 정시모집 가군은 오는 7~8일까지 실기고사로만 진행되며, 나군은 13~14일 실기고사와 면접고사가 함께 진행된다.모집 관련 내용은 대학 입학관리처 홈페이지(https://ipsi.bu.ac.kr/)에서 확인할 수 있다.