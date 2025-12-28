‘교육·현장 연계’ 노종현 경남대 겸임교수, 총장 표창 받아

이미지 확대 경남대 노정현(왼쪽) 겸임교수가 홍정효 교학부총장에게 총장 표창패를 받고 있다. 2025.12.28. 경남대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남대 노정현(왼쪽) 겸임교수가 홍정효 교학부총장에게 총장 표창패를 받고 있다. 2025.12.28. 경남대 제공

노 겸임교수는 2004년 3월 법정대학 군사경호학부 개설 이후 학과 교육과 비교과 활동에 꾸준히 참여해 왔다.

2005년 학과 창설 기념 학술세미나와 경호무도 시범 행사에서는 외래지도자로 활동하며 학과의 대외 인지도 제고에 힘썼다.

이후 현재까지 경남대에 재직하며 학과 운영과 학생 지도 등에 힘을 보태고 있다.

그는

창원시합기도협회장으로 활동하며 창원시장배 전국합기도대회 유치 과정에서 경호보안학과 학생들을 안전요원으로 배치하고 현장 운영을 지원하는 등 전공 특성을 살린 실무 경험 제공과 지역사회 연계 활동에도 적극적으로 나섰다.

이러한 활동은 학생들의 현장 대응 역량 강화와 학과 실무 교육의 내실화에 큰 도움이 됐다.

노 겸임교수는 "경남대 경호보안학과

위상을 높일 수 있도록 앞으로도 교육과 현장 활동을 연계한 다양한 노력을 이어가겠다”며 “전공 특성을 살려 지역사회와 함께 성장하는 학과로 발전시키는 데 힘을 보태겠다”고 소감을 말했다.

