해나루쌀 광고모델 신유빈, 당진시에 이웃돕기 1억원 기부

해나루쌀 광고모델 신유빈, 당진시에 이웃돕기 1억원 기부

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-28 15:28
수정 2025-12-28 15:28
‘기부 천사’ 지난해에 이어 2년 연속 기부
“해나루쌀 판매 증가, 신유빈 효과 톡톡”
성금 1억원 기부한 신유빈(오른쪽)과 오성환 당진시장. 당진시 제공
성금 1억원 기부한 신유빈(오른쪽)과 오성환 당진시장. 당진시 제공


충남 당진시는 한국 여자탁구 국가대표 신유빈 선수가 ‘희망 2026 나눔 캠페인 이웃돕기 성금’으로 1억 원을 기부했다고 28일 밝혔다.

신유빈은 지난 27일 당진시 실내체육관에서 열린 ‘제2회 신유빈과 당진시가 함께하는 전국 유소년 탁구축제’ 행사장을 찾아 직접 1억 원을 기부했다.

앞서 신유빈은 지난해 10월 당진시와 수원시를 통해 이웃돕기 성금 1억 원을 기부한 적이 있어, 이번 기부로 2년 연속 나눔 캠페인에 총 2억 원의 성금을 기탁하게 됐다.

신유빈과 탁구 꿈나무들. 당진시 제공
신유빈과 탁구 꿈나무들. 당진시 제공


당진시는 2024년 9월 신유빈 선수와 당진 해나루쌀 광고모델 계약을 체결하고, 해나루쌀 홍보 영상을 다양한 버전으로 제작해 TV, 인터넷 등 다양한 매체를 활용해 홍보하고 있다.

당진시 대표 브랜드쌀인 해나루쌀은 고품질 품종인 삼광벼 중에서도 특등급 쌀만을 엄선해 전국으로 유통 판매하고 있다.

해나루쌀은 전국적인 쌀 소비 감소에도 올해 판매량은 1만 5300t으로 전년보다 1000t이 증가했다.
당진 이종익 기자
