백석예술대학교 연기과, 2025년도 제21회 한양영화제 우수상(3등) 수상

방금 들어온 뉴스

백석예술대학교 연기과, 2025년도 제21회 한양영화제 우수상(3등) 수상

입력 2025-12-26 13:57
수정 2025-12-26 13:57
소감을 말하는 이강령 교수. 백석예대 제공
소감을 말하는 이강령 교수. 백석예대 제공


연기과 재학생들이 영상제작실습 수업을 통해 완성한 단편영화 ‘아빠 빼고 장례식’이 제21회 한양 영화제에서 우수상을 받았다.

한양 영화제는 한 해 동안 제작된 한양대학교 관련 영화인들의 작품을 대상으로 진행되는 영화제로, 올해는 200여 편의 작품이 출품되며 치열한 경쟁을 보였다.

수상작은 학생들의 창의적인 기획과 높은 완성도를 인정받아 우수상에 선정됐다.

지도교수인 이강령 교수는 ‘제12회 박카스 29초 영화제’ 수상에 이어, 올해 학생들과 함께 두 번째 수상이라는 성과를 이끌어냈다.

이번 수상은 백석예술대학교 연기과의 실무 중심 교육 성과를 보여주는 의미 있는 결과로 평가된다.
온라인뉴스부
