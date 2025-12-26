경기교육청, 중등교사 임용후보자 시험 1차 합격자 발표

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

경기교육청, 중등교사 임용후보자 시험 1차 합격자 발표

안승순 기자
입력 2025-12-26 10:10
수정 2025-12-26 10:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경기도교육청 전경
경기도교육청 전경


경기도교육청이 ‘2026학년도 경기도 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’ 제1차 합격자를 26일 도교육청 누리집에 발표했다.

분야별 제1차 시험 합격 인원은 모집 인원의 1.5배수로, 공립 일반 2,303명 선발에 3,528명과 장애 195명 선발에 21명으로 총 3,549명이 합격했다.

이 밖에도 국립 특수(중등) 4명 선발에 7명, 사립 73개 법인 222명 선발에 1,092명으로 총 1,099명이 1차 시험에 합격했다.

제2차 시험은 2026년 1월 14일 실기평가(체육, 음악, 미술 교과)와 1월 20일 수업 실연(비교수 교과 제외), 그리고 1월 21일 교직 적성 심층 면접(전체교과)을 거쳐 최종 합격자를 선정한다.

시험 장소는 도내 남부 5개 지역(성남, 수원, 오산, 용인, 화성) 중·고등학교 21개 학교에서 실시할 예정이며, 최종합격자 명단은 2026년 2월 5일 도교육청 누리집에 발표할 계획이다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026학년도 경기도 중등교사 임용 1차 총 합격자 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로