경기도교육청, 청렴노력도 최초 ‘1등급’…종합청렴도 2년 연속 2등급

경기도교육청이 올해 국민권익위원회 종합청렴도 평가의 청렴노력도 분야에서 최초로 1등급을, 종합청렴도는 2002년 공공기관 청렴도 평가를 시작한 이래 최초로 2년 연속 2등급을 받았다.이번 성과에 대해 경기도교육청은 부패 취약 분야 개선과 청렴 문화 확산을 위한 도교육청의 노력, 제도적 인프라 구축, 고위공직자의 솔선수범, 교육공동체와 함께하는 현장 중심의 다양한 청렴 정책이 만들어낸 결과로 풀이했다.특히 1년간의 청렴 정책 추진체계와 추진실적을 평가하는 청렴노력도 부분에서 평가 항목 9개 영역 중 8개 만점을 받아 1등급을 달성했다.구체적으로 ▲부패 취약 분야 개선을 위한 종합적인 대책 수립 ▲청렴 조직문화 정착을 위한 활발한 소통 등 정책추진을 통한 성과와 제도화 수준이 우수하다는 평가를 받았다.앞서 도교육청은 ‘2025 미래로 나아가는 경기교육, 오늘의 청렴에서 시작합니다’라는 청렴 구호와 함께 올해 부패 취약 분야 집중 개선 등 전방위적으로 현장과 소통하는 다양한 정책을 추진해왔다.주요 내용으로는 ▲갑질 및 직장 내 괴롭힘 통합 조례 제정 ▲부패 방지 체제 기반 구축을 위한 청렴 조례 제정 ▲청렴 전문관 직위 신설 ▲전 기관 갑질 지수 측정 ‘갑질 온도계’ 운영 ▲현장 속 낡고 불합리한 관행 발굴 개선 ▲톡(Talk)하면 통(通)하는 청렴 공감 활동 ▲경청(경기교육 청렴) 청신호 지원단 위촉 등이 있다.임태희 교육감은 “이번 청렴노력도 1등급 달성은 경기교육가족 모두가 현장에서 청렴의 가치를 실천한 뜻깊은 결과”라며 “이제부터는 성공에 취해 판단이 흐려지는 ‘휴브리스 증후군’을 경계하고 현장의 소리에 더욱 귀 기울이는 청렴 정책을 추진해나가겠다”라고 말했다.