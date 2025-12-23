백석예술대 디자인미술학부, ‘밀양시 공사장 가설울타리 공공디자인 공모전’ 금상 수상

방금 들어온 뉴스

백석예술대 디자인미술학부, '밀양시 공사장 가설울타리 공공디자인 공모전' 금상 수상

입력 2025-12-23 10:39
수정 2025-12-23 10:39
사진=백석예대 제공
사진=백석예대 제공


백석예술대학교(총장 윤미란) 디자인미술학부 재학생이 ‘2025 밀양시 공사장 가설울타리 공공디자인 공모전’에서 금상을 수상하며 우수한 경쟁력을 입증했다.

경남 밀양시는 공사장 가설울타리를 활용해 도심의 가로 경관을 개선할 수 있는 참신하고 자유로운 작품을 찾기 위해 공모전을 진행했다.

사진=백석예대 제공
사진=백석예대 제공


금상을 수상한 백석예대 시각디자인전공 김면 학생은 경남 밀양의 아름다움을 빛과 선으로 표현하고자 했고, 밀양의 대표 건축물을 메인이미지로 선택해 전통을 잇는 도시의 미를 표현했다고 전했다.

또한 앞으로도 공공디자인을 연구하고 표현하는 시각디자이너로 성장하겠다는 포부를 전했다.



디자인미술학부 황정혜 학부장은 “학생들이 공공디자인 분야에서 뛰어난 성과를 거두어 매우 자랑스럽다”며 “앞으로도 학생들이 국내외 공모전에 적극적으로 참여해 실무 능력을 키울 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것이며, 사회에 기여하는 창의적 디자이너 양성에 힘쓰겠다”고 전했다.
온라인뉴스부
