성신여대, 융합보안전문대학원 2026학년도 전기 신입생 모집

방금 들어온 뉴스

성신여대, 융합보안전문대학원 2026학년도 전기 신입생 모집

주현진 기자
주현진 기자
입력 2025-12-18 16:19
수정 2025-12-18 16:19
이미지 확대
융합보안전문대학원 신설 및 2026학년도 전기 신입생 모집 포스터. 성신여대 제공
융합보안전문대학원 신설 및 2026학년도 전기 신입생 모집 포스터. 성신여대 제공


성신여자대학교는 미래 융합보안 사회를 선도할 전문 인재 양성을 위해 융합보안전문대학원을 신설하고, 2026학년도 전기 신입생을 모집한다고 18일 밝혔다.

융합보안전문대학원은 ‘향후 5년 내 국내 최고 수준, 10년 내 글로벌 경쟁력을 갖춘 융합보안 전문 교육기관으로 도약’이라는 슬로건 아래 자율주행, AI, 클라우드 등 국가 전략기술 분야의 보안 수요 대응 및 산업 현장에서 요구하는 실전 문제 해결 능력을 갖춘 석박사급 핵심 인력 양성을 목표로 한다.

원서접수는 오는 26일부터 31일까지 진학어플라이를 통해 진행되며, 자세한 내용은 성신여대 대학원 및 융합보안전문대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

주현진 기자
