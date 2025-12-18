충남교육청, 라오스 노동 훈장 받아

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남교육청은 라오스 교육체육부로부터 교류 협력 20주년을 맞아 노동훈장을 받았다고 18일 밝혔다.라오스 노동훈장은 라오스 정부가 국가와 국민 발전에 공헌한 개인이나 단체에 수여한다.도교육청은 2005년부터 라오스 교육정보화 기반 조성, 교원 대상 디지털 역량 강화 연수, 교육 환경 개선 등을 지원해 왔다.올해는 지난 7월 19일부터 29일까지 라오스 교사 30명을 초청해 연수를 진행했다.김지철 교육감은 “이번 훈장 수여는 지난 20년간 충남교육청이 글로벌 디지털 교육 격차 해소를 위해 꾸준히 추진해 온 노력의 결실”이라며 “충남교육청 교육정보화 경험을 바탕으로 교육 공적개발원조(ODA) 분야에서 국제 사회와의 협력을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.