백석대, 경찰청 ‘민간경비 교육기관’ 3회 연속 지정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

백석대, 경찰청 ‘민간경비 교육기관’ 3회 연속 지정

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-18 14:52
수정 2025-12-18 14:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
백석대 전경. 서울신문DB
백석대 전경. 서울신문DB


백석대학교(총장 송기신)는 2016년과 2020년에 이어 3회 연속 경찰청 지정 ‘민간경비 교육기관’으로 지정됐다고 18일 밝혔다.

백석대는 2030년까지 ‘일반경비원 신임교육 과정’을 운영하며 전문 인력 양성에 나선다.

경찰청 민간경비 교육기관 지정은 교육과정의 체계성, 교육 시설 및 장비, 강사진 전문성, 운영 역량 등을 종합적으로 엄격히 심사해 선정한다.

백석대는 경찰학부의 우수한 교수진과 최첨단 대학 인프라를 활용해 현장 실무 중심 교육을 시행해온 점과 안정적 교육 운영 능력을 높이 평가받았다.

백석대 민간경비교육센터는 2016년부터 총 1만 3677명의 민간경비 전문 인력을 양성하고, 연간 약 1600명 규모의 수료생을 꾸준히 배출하고 있다.

백석대 평생교육원 강기정 원장은 “시대 변화에 부합하는 특화된 전문 이론과 실무 중심 교육을 통해, 지역 주민들이 안심하고 살 수 있는 사회를 만드는 수준 높은 민간 경비원 배출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

백석대 2026년도 민간경비 교육은 1월 7일부터 9일까지 진행되는 첫 교육을 시작으로 연중 지속 운영될 예정이다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
백석대가 연속 지정받은 횟수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로