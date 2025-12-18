전북대학교, 공과대 371명·의학계열 125명 뽑아[정시 특집]

전북대학교, 공과대 371명·의학계열 125명 뽑아[정시 특집]

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-12-18 00:05
수정 2025-12-18 00:05
전북대 한옥정문. 전북대 제공
전북대 한옥정문.
전북대 제공


전북대가 2026학년도 정시모집을 통해 가군 478명과 나군 650명 등 총 1128명을 모집한다.

계열별 모집인원은 경상대학 84명을 비롯해 공과대학 371명, 농업생명과학대학 120명, 사범대학 69명, 사회과학대학 59명, 생활과학대학 29명, 환경생명자원대학 23명 등이다. 대학 특성에 맞춘 균형 있는 인재 선발이 목표다.

의료·보건 분야에서는 의과대학 56명을 비롯해, 치과대학 10명, 약학대학 9명, 수의과대학 15명, 간호대학 35명 등을 선발해 지역 의료인력 양성의 역할도 강화한다.

예체능을 제외한 가, 나군 모두 수능 성적 100%로 선발한다. 예체능은 수능, 실기고사를 병행한다. 만학도 전형(농생대 생명자원융합학과) 및 특성화고졸재직자 전형은 수시모집과 같다. 학교폭력 조치사항도 반영된다.

원서접수는 오는 29일 오전 9시부터 31일 오후 7시까지 전북대 입학정보 홈페이지﻿와 유웨이 어플라이﻿ 등을 통해 온라인으로만 이뤄진다. 예체능의 경우 내년 1월 15일 오전 9시 실기고사가 진행된다.

안정용 전북대 입학처장
안정용 전북대 입학처장


안정용 ﻿입학처장은 “수험생이 자신의 진로와 적성에 맞는 학과를 선택할 수 있도록 다양한 정보를 제공하고 있다”며 적극 관심을 당부했다.
전주 설정욱 기자
2025-12-18 21면
