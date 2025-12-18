국립부경대학교, 예능계열 수능 40%·실기 60% 반영[정시 특집]

방금 들어온 뉴스

국립부경대학교, 예능계열 수능 40%·실기 60% 반영[정시 특집]

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-12-18 00:05
수정 2025-12-18 00:05
국립부경대 대학본부 전경. 국립부경대 제공
국립부경대 대학본부 전경.
국립부경대 제공


국립부경대는 2026학년도 정시모집에서 720명을 모집한다. 일반전형(가·나·다군)은 수능 100%로 선발하되 예능 계열(조형학부 시각·공업디자인전공)은 수능 40%·실기 60%, 체능계열(스마트헬스케어학부 해양스포츠전공)은 수능 70%·실기 30%로 선발한다. 가·나·다군에 1회씩 복수 지원할 수 있으며, 전 모집 단위에서 교차지원이 가능하다.

수능 영역별 반영 비율은 인문·사회계, 예능계(패션디자인학과)의 경우 국어 30%, 수학 25%, 영어 20%, 탐구 25%다. 자연계는 국어 25%, 수학 30%, 영어 20%, 탐구 25%를 반영한다. 예·체능계 모집 단위(패션디자인학과 제외)는 국어 35%, 영어 35%, 탐구 30%를 적용하며, 공통계 모집 단위인 자유전공학부는 국어 30%, 수학 30%, 영어 20%, 탐구 20%를 반영한다.

수능 국어, 수학, 탐구 영역은 표준점수를 활용하고 영어 영역과 한국사 영역은 등급을 활용한다. 영어영역은 등급에 따라 최대 200점(1등급)부터 최하 128점(8~9등급)까지 점수를 반영한다.

박인호 국립부경대 입학본부장
박인호 국립부경대 입학본부장


시각디자인 전공은 지난해와 달리 다군으로 선발﻿한다. 미디어커뮤니케이션학부 휴먼ICT융합전공은 미디어커뮤니케이션학부 ‘미디어ICT공학전공’으로 명칭을 변경한다.
부산 정철욱 기자
2025-12-18 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로