한양대학교, 수능 필수 과목 폐지… 교차지원 가능[정시 특집]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한양대학교, 수능 필수 과목 폐지… 교차지원 가능[정시 특집]

임태환 기자
임태환 기자
입력 2025-12-18 00:05
수정 2025-12-18 00:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
한양대 전경. 한양대 제공
한양대 전경.
한양대 제공


한양대는 2026학년도 정시모집에서 분할 모집을 통해 정원 내 1280명, 정원 외 177명 등 총 1457명을 선발한다.

이번 정시에선 교육부 첨단 분야 학생 정원 조정에 따라 공과대학 일부 첨단 학과의 정원 내 모집 인원이 확대됐다. 융합전자공학부는 79명, 미래자동차공학과는 29명, 데이터사이언스학부는 30명을 뽑는다. 여기에 나군 일반 전형 최초 합격자에겐 2년간 장학금(수업료의 50%)을 지급한다. 다만 예체능 계열, 반도체공학과, 의예과, 특별 전형은 제외된다.

가장 주목할 변화는 ‘수능 필수 응시 과목 폐지’다. 기존 자연 계열의 필수 선택 과목이던 수학(기하·미적분) 및 과학 탐구 2과목 제한이 사라지면서 계열과 무관하게 자유로운 과목 선택이 가능해졌다.

수능 영역별 반영 비율은 계열별로 다르다. 자연 계열은 국어 25%, 수학 40%, 영어 10%, 탐구 25%를, 인문 계열은 국어 35%, 수학 30%, 영어 10%, 탐구 25%를 반영한다. 상경 계열 및 일부 학과는 국어와 수학 각각 35%, 영어 10%, 탐구 20%다.

탐구 영역의 필수 응시 과목은 따로 없다. 제2외국어와 한문은 모든 계열에서 반영하지 않는다. 한국사는 모든 계열 및 학과에서 필수 응시 영역이다. 계열별 필수 과목이 폐지되면서 모든 계열 교차 지원이 가능하다.

이미지 확대
김영필 한양대 입학처장
김영필 한양대 입학처장


정시 나군에선 반도체공학과가 정원 외 8명을 선발한다. 입학생은 최대 4학기 등록금과 학업 장려금을 지원받고, 3~4학년에는 ‘SK하이닉스’와의 채용 연계를 통해 전액 장학을 받을 수 있다. 졸업 후에는 반도체 연구원 채용 등 다양한 혜택도 제공한다. 정시 관련 자세한 내용은 한양대 입학처 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
임태환 기자
2025-12-18 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한양대 2026학년도 정시에서 가장 주목할 변화는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로