세종대학교, 2개 첨단학과 신설… 군계약전형 다양[정시 특집]

세종대학교는 2026학년도 정시모집으로 전체 모집인원 가운데 1185명(가군 351명, 나군 567명, 다군 267명)의 신입생을 선발한다. 일반학생 전형을 비롯해 군계약전형 등 다양한 특별전형을 운영한다.특히 올해는 첨단 분야 인재 양성을 위한 신설 학과가 주목을 받고 있다. 양자지능정보학과(나군)와 첨단융합계열(다군)이 신설되며, AI로봇학과, 콘텐츠소프트웨어학과, 인공지능데이터사이언스학과 등 총 8개 첨단학과 및 계열에서 전년 대비 22명 증가한 309명을 모집한다.일부 계열은 학과 단위가 아닌 통합계열로 선발 후 전공을 자유롭게 선택할 수 있도록 했다. 신설된 첨단융합계열의 경우 인공지능데이터사이언스학과, AI로봇학과, 지능정보융합학과 등 학과를 선택할 수 있고, 자유전공학부는 입학 후 대학 내 대부분의 전공을 제한 없이 선택할 수 있다.군계약전형도 다양하게 운영된다. 해병대와의 협약을 통해 운영되는 국방AI로봇융합공학과는 이번에 신설돼 가군에서 6명을 모집한다. 기존의 항공시스템공학(공군), 국방AI융합시스템공학(해군), 사이버국방학과(육군)도 정시모집을 이어간다. 이들 학과는 1단계 수능으로 4배수 선발 후, 면접 및 체력검정, 군별 전형으로 최종 선발한다.인문·자연계열 및 창의소프트학부는 수능 100%를 반영해 선발하며, 예체능계열은 수능 외 실기고사와 학생부 성적을 종합해 평가한다. ﻿한국사 등급에 따른 가산점도 부여된다. 단, 군 계약학과는 수능 최저학력기준이 적용된다.아울러 농어촌학생, 특성화고교졸업자 특별전형은 수능 100%를 반영해 모집되며, 특성화고 졸업 재직자 특별전형은 서류 100%로 평가된다. ﻿