서울시립대학교, ‘첨단융합’ 다군 확대… 수학 지정 폐지[정시 특집]

서울시립대 전경.
서울시립대 제공
서울시립대 제공
서울시립대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집 인원의 46%에 해당하는 884명을 선발한다. 전년도(828명)보다 56명 늘어난 규모다. 지난해 신설된 첨단융합학부가 다군에서 전공별 선발을 시작하면서 다군 인원이 확대됐다.
이번 정시에서 자유전공학부는 인문·자연 계열로 나눠 각각 45명을 모집한다. 입학생은 2학년 때 예술체육대학 소속 학과와 융합전공학부, 계약학과를 제외한 모든 학부와 학과를 자유롭게 선택할 수 있다.
일반 전형(인문·자연 계열)은 수능 성적 100%로 선발한다. 올해는 계열 구분이 6개에서 4개로 단순화되고, 자연 계열 일부 모집 단위에서 필수였던 수학 지정 과목(미적분·기하)이 폐지됐다. 탐구 영역은 사회·과학 구분 없이 2과목을 선택할 수 있고, 인문 계열은 사회탐구 2과목, 자연 계열은 과학탐구 2과목을 모두 선택할 경우 탐구 점수의 3%를 가산한다.
수능 반영 비율도 일부 조정됐다. 인문 계열의 경우 국어 35%로 유지되나, 수학·탐구 비율이 모집 단위에 따라 조정됐다. 자연 계열은 국어 반영 비율이 20%에서 30%로 확대됐다. 영어 영역은 등급 간 점수 차가 커져 변별력이 강화됐다. 예체능 계열은 총 116명을 모집한다. 음악학과는 실기 60%, 수능 30%, 학생부 10%를 반영한다. 디자인학과, 조각학과, 스포츠과학과는 단계별 전형으로 진행한다. 1단계에서 수능 100%로 일정 배수를 선발한 후 2단계에서 실기 및 면접(또는 학생부) 성적을 반영한다.
차윤경 서울시립대 입학처장
원서 접수는 오는 29일부터 31일까지다. 실기 및 면접고사는 내년 1월 6일부터 14일까지 학과별 일정에 따라 실시한다. 합격자는 2월 2일 발표한다. 만약 원서 접수 이후 학교 폭력 조치가 확정된 경우에도 합격이 취소될 수 있다.
2025-12-18 19면
