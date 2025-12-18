고려대학교, ‘수학·탐구’ 선택과목 전면 자유화[정시 특집]

방금 들어온 뉴스

고려대학교, ‘수학·탐구’ 선택과목 전면 자유화[정시 특집]

김가현 기자
김가현 기자
입력 2025-12-18 00:04
수정 2025-12-18 00:04
고려대 전경. 고려대 제공
고려대 전경.
고려대 제공


고려대는 2026학년도 정시모집에서 ‘가군’ 전형을 통해 전체 모집인원 가운데 1879명을 선발한다. 일반전형 1035명, 교과우수전형 594명, 농어촌·사회배려·특수교육·특성화고 전형 250명 등이다.

대부분의 모집단위는 수능 성적 100%로 선발하되, 일부 모집단위는 별도 평가를 실시한다. 의과대학은 결격 판단용 적성·인성 면접을 시행하며, 체육교육과와 디자인조형학부는 실기 30%를 반영한다. 사이버국방학과는 수능 80%에 군 면접 및 체력검정 20%를 더해 선발한다. 교과우수전형은 의대를 제외한 모든 모집단위에서 수능 80%와 학생부 교과성적 20%를 합산해 평가한다.

계열과 무관하게 수학 영역에선 확률과 통계, 미적분, 기하 모두를 선택과목으로 인정한다. 또한 올해부터는 탐구 영역에서도 사회탐구와 과학탐구 모두를 인정한다. 자연계열 지원자가 과학탐구에 응시할 경우 과목당 3%의 가산점을 부여한다. 이는 수험생들의 선택 폭을 넓히고 교차지원을 가능하게 하는 요소다.

계열별 수능 반영 비율도 조정됐다. 인문계열(가정교육과, 간호대학 포함)은 국어·수학 각각 약 36%, 탐구는 약 29%를 반영한다. 자연계열은 수학 38%, 국어·탐구 각각 약 31%로 수학의 비중이 가장 높다.

정환 고려대 입학처장
정환 고려대 입학처장




영어와 한국사는 모두 등급별 감점제가 적용된다. 영어는 2등급부터 3점이 감점되며, 등급이 떨어질 때마다 3점씩 추가 감점된다. 한국사는 5등급부터 8등급까지는 0.2점씩 감점되며, 9등급은 2점 감점된다. ﻿세부사항은 고려대 입학처 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 정시 원서접수는 서울캠퍼스 기준 오는 29일부터 31일까지 사흘간 진행된다.
김가현 기자
2025-12-18 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
