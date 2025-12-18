고려대학교, ‘수학·탐구’ 선택과목 전면 자유화[정시 특집]

이미지 확대 고려대 전경.

고려대는 2026학년도 정시모집에서 ‘가군’ 전형을 통해 전체 모집인원 가운데 1879명을 선발한다. 일반전형 1035명, 교과우수전형 594명, 농어촌·사회배려·특수교육·특성화고 전형 250명 등이다.대부분의 모집단위는 수능 성적 100%로 선발하되, 일부 모집단위는 별도 평가를 실시한다. 의과대학은 결격 판단용 적성·인성 면접을 시행하며, 체육교육과와 디자인조형학부는 실기 30%를 반영한다. 사이버국방학과는 수능 80%에 군 면접 및 체력검정 20%를 더해 선발한다. 교과우수전형은 의대를 제외한 모든 모집단위에서 수능 80%와 학생부 교과성적 20%를 합산해 평가한다.계열과 무관하게 수학 영역에선 확률과 통계, 미적분, 기하 모두를 선택과목으로 인정한다. 또한 올해부터는 탐구 영역에서도 사회탐구와 과학탐구 모두를 인정한다. 자연계열 지원자가 과학탐구에 응시할 경우 과목당 3%의 가산점을 부여한다. 이는 수험생들의 선택 폭을 넓히고 교차지원을 가능하게 하는 요소다.계열별 수능 반영 비율도 조정됐다. 인문계열(가정교육과, 간호대학 포함)은 국어·수학 각각 약 36%, 탐구는 약 29%를 반영한다. 자연계열은 수학 38%, 국어·탐구 각각 약 31%로 수학의 비중이 가장 높다.영어와 한국사는 모두 등급별 감점제가 적용된다. 영어는 2등급부터 3점이 감점되며, 등급이 떨어질 때마다 3점씩 추가 감점된다. 한국사는 5등급부터 8등급까지는 0.2점씩 감점되며, 9등급은 2점 감점된다. ﻿세부사항은 고려대 입학처 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 정시 원서접수는 서울캠퍼스 기준 오는 29일부터 31일까지 사흘간 진행된다.