경희대학교, 영어·한국사 ‘등급별 감점제’ 도입[정시 특집]

2025-12-18

경희대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원의 44.9%에 해당하는 2415명을 선발한다. 이 중 수능위주 전형으로 2217명, 실기위주 전형으로 198명을 선발한다. 수능위주 전형은 전년도보다 7명 감소했다.이번 정시에서 가장 큰 변화는 절대평가 과목의 평가 방식 전환이다. 기존의 ‘영역별 비율 반영’ 방식 대신 ‘등급별 감점제’를 도입했다. 영어 영역의 경우 2등급까지는 감점 없이 만점 처리되며, 3등급 이하부터는 차등 감점이 적용된다. 한국사는 5등급 이하부터 총점에서 차감하는 방식이다.또한 계열별 수능 반영비율도 조정됐다. 인문계열은 국어 40%, 수학 25%, 탐구 35%가 반영되고, 사회계열은 국어·수학 각각 35%, 탐구 30%, 자연계열은 국어 25%, 수학 40%, 탐구 35%가 반영된다. 국어와 수학은 표준점수를, 탐구 영역은 경희대 자체 산출 ‘백분위변환표준점수’를 활용한다.인문계열이었던 한의예과는 올해부터 사회계열 반영방식을 따르기로 했다. 인문계열의 사회탐구 가산점은 폐지됐다. 반면 자연계열은 과탐 응시 시 과목당 4점(최대 8점)의 가산점을 그대로 받는다. 자유전공학부의 경우 과탐 응시자에게 가산점을 부여하지 않는다. 지원자는 경희대 입학처 홈페이지에서 최근 3년간 입결, 백분위 자료 등을 확인할 수 있다.원서 접수는 오는 29일부터 31일까지 3일간 진행되며, 합격자는 전형별로 나뉘어 발표된다. 가군과 나군의 ‘일반전형’(수능위주)과 나군의 ‘예술’(무용학부 제외), ‘체육’(스포츠지도학과, 태권도학과 제외)은 내년 1월 16일에 발표되며, 나머지 전형은 1월 23일에 발표된다.