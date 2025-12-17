충남교육청, 몽골 ‘교육정보화 지원’

닫기 이미지 확대 보기

충남교육청은 몽골 교육부를 방문해 몽골 국립교육대학교 부속 부설학교에 전자칠판 1대와 크롬북 60대 등을 기증했다고 17일 밝혔다.도교육청은 지난 5월 협약을 통해 몽골 교육총괄청에 교육정보화 인프라 지원을 약속했다.몽골 교사 20명은 지난 10월 15일부터 21일까지 도교육청으로부터 디지털 역량 강화 연수도 받았다.도교육청은 이번 현지 방문을 통해 △몽골 글로벌 디지털 교육 격차 해소를 위한 정책 협의 △2026년 인프라 구축 지원교 방문과 사전 점검 △몽골 고등전문학교 협력 등을 모색할 예정이다.김지철 교육감은 “대한민국 국격에 걸맞은 글로벌 디지털 교육 협력을 확대해 국제 사회의 디지털 격차 해소를 위해 이바지하겠다”고 말했다.