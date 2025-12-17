“제자리 있을때 가장 빛난다” 일본인 수집가, 문화유산 41점 충남에 무상 기증

이미지 확대 충남역사문화연구원은 일본인 수집가로부 한국문화유산 41점을 무상 기증 받았다. 사진 왼쪽부터 국외소재문화유산재단 곽창용 사무총장, 기증자 미야타 이즈미, 충남역사문화연구원 장기승 원장. 연구원 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남역사문화연구원은 일본인 수집가로부 한국문화유산 41점을 무상 기증 받았다. 사진 왼쪽부터 국외소재문화유산재단 곽창용 사무총장, 기증자 미야타 이즈미, 충남역사문화연구원 장기승 원장. 연구원 제공

충남역사문화연구원(원장 장기승)은 일본 야마구치현 이와쿠니시에 거주하는 일본인 수집가 미야타 이즈미(宮田伊津美)로부터 한국 문화유산 41점을 무상 기증받았다고 17일 밝혔다.전 이와쿠니역사자료관장인 미야타는 평소 한국 문화에 애정을 지녀왔던 것으로 알려졌다. 그는 “문화유산은 제자리에 있을 때 가장 빛난다”는 가치관에 따라 이번 기증을 결심했다.기증처를 알아보던 미야타는 국외소재문화유산재단(사무총장 곽창용) 일본사무소를 통해 소장품 기증 의사를 밝혔다.재단은 유물의 성격, 활용 가치 등을 고려해 충남역사문화연구원으로의 유물 기증을 성사시켰다.이번에 기증된 유물은 조선 후기부터 근현대에 이르는 회화·서예·도자·공예·고문서 등 다양한 분야의 문화유산으로 구성됐다.미야타는 이들 유물이 대부분 19세기 말 조선으로 건너와 일본 공사관의 호위무관으로 활동한 히가시 이와오(東巖) 소장품에서 전래된 것이라고 전했다.미야타는 이번 기증과 관련해 지난 16일 충남역사박물관에서 열린 ‘기증·기탁자의 날’ 행사에 초청돼 직접 특별 강연을 진행하며 기증 결정의 배경과 소장품의 의미를 밝혔다.충남도와 연구원은 미야타에게 각각 도지사 표창장과 감사패를 전달했다.장기승 원장은 “국내외 협력을 통해 국외소재 문화유산의 귀환을 지속적으로 추진하고, 기증 유물을 전시·교육 콘텐츠로 적극 활용하겠다”고 말했다.