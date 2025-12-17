한라대학교 RISE사업단, 국토교통부 스마트건설사업단과 자동화 건설기술 개발 앞장서

이미지 확대 국토교통부 스마트건설사업단과 공동으로 자동화 건설기술 전문 교육을 개최한 한라대 RISE사업단. 한라대 제공 닫기 이미지 확대 보기 국토교통부 스마트건설사업단과 공동으로 자동화 건설기술 전문 교육을 개최한 한라대 RISE사업단. 한라대 제공

한라대학교(총장 김응권)는 대학 RISE사업단이 국토교통부 스마트건설사업단과 공동으로 자동화 건설기술 전문 교육을 개최했다고 밝혔다.이번 전문가 교육은 한라대 RISE사업단이 추진하는 데이터·디지털트윈 기반 재난안전 분야의 기술 역량 강화를 목적으로 마련되었고, 국토교통부 스마트건설기술개발사업에 참여 중인 유씨아이테크(주)에서 관련 기술에 대해 연구성과와 함께 진보된 기술을 교육했다.행사에는 관련 학과 재학생 및 지역 관계자 등 60여명이 참석해 높은 관심을 보였고, 한 참가학생은 “지속적인 기술개발을 통해 보다 효율적인 스마트건설기술을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 소감을 전했다.스마트건설기술뿐만 아니라 인프라 안정성 원격 탐사 기술을 위해 투자를 아끼지 않은 유씨아이테크(주)의 김기성 대표는 “스마트건설기술개발사업을 통해 그동안의 연구 결과를 전문 엔지니어로 거듭날 학생들과 지역 관계자들에게 전할 수 있어서 기술 개발에 더 앞장서야겠다”라고 각오를 다졌다.한라대학교는 지역 기업과 함께 RISE사업을 통해 강원지역의 재난 안전 확보를 위한 자동화 건설 기술 및 인프라 안전 예측 기술을 연구하고 있다.사업 관계자는 “이번 행사로 지역 대학과 기업 간 협력의 폭을 넓히는 계기가 됐으며, 우리 대학의 RISE사업단이 목표로 하는 첨단 안전도시 구축을 위한 실질적 기술 교류의 장이 마련됐다고 생각한다. 앞으로도 지산학이 지속적으로 협력해 강원권 재난 방지를 위해 노력하는 자리를 만들겠다”고 개최 소감을 밝혔다.