경기도교육청, 학교 교육과정 연계 학생 도박 막는다

경기도교육청(교육감 임태희)이 청소년 도박 문제 예방과 대응 강화를 위한 ‘학교 교육과정 연계 학생 도박 예방교육 도움 자료’를 제작･배포한다.자료는 도박예방 선도 교사들의 현장 실천 사례를 바탕으로 ▲교과 연계 예방 교육 ▲창의적 체험활동 연계 예방교육 ▲지역 연계 예방교육 ▲도교육청 정책 연구 결과와 현장 대응 체계도 등이 포함돼 있다. 일회성･형식적 예방교육의 한계를 넘어, 학생 일상에 스며드는 지속적 생활교육으로 예방 효과를 높이기 위한 현장 전문가들의 목소리를 담았다.경기도교육청은 모든 학생이 도박으로부터 안전한 교육 환경에서 건강하게 성장하도록 예방교육의 실효성을 강화하고, 가정･학교･지역이 함께하는 학생 도박 예방문화 확산을 지속적으로 추진할 계획이다.앞서 지난 12일 한국도박문제예방치유원과 ‘도박예방 선도교사 강사 양성 사업 성과공유회’를 열어 현장의 예방교육 전문성을 높이고 인력풀 기반을 마련했다. 또한 오는 23일에는 남부청사에서 도박예방교육위원회를 개최한다.