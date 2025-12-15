충남교육청, ‘학생건강교육센터’ 출범

방금 들어온 뉴스

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-15 16:50
수정 2025-12-15 16:50
체육·보건·영양교 통합 전국 처음
폐교 장평중 활용, 복합문화공간 조성
이미지 확대
‘충청남도교육청 학생건강교육센터’ 개관식이 열리고 있다. 충남교육청 제공
‘충청남도교육청 학생건강교육센터’ 개관식이 열리고 있다. 충남교육청 제공


충남교육청은 15일 청양군에 체육·보건·영양교육 등을 통합한 ‘충청남도교육청 학생건강교육센터’를 개관했다고 밝혔다.

학생건강교육센터는 청양군 장평면 소재 장평중학교 폐교 부지에 총사업비 167억 8900만원을 투입해 조성됐다.

이곳은 공동 교육과정 기반 체육·보건·영양 융합교육 운영과 함께 지역사회에 복합문화공간을 제공하는 역할을 한다.

2020년 학령인구 감소로 문을 닫은 장평중은 지하 1층, 지상 3층 규모 첨단 체험형 교육 공간으로 재탄생했다.

센터는 인공지능(AI)과 교육 정보 기술을 활용한 47개 체험 프로그램을 갖췄다.

도교육청은 폐교로 인한 지역 공동화를 막는 동시에, 지역 주민들이 오랜 기간 기억해 온 학교 공간을 새로운 지역 중심 시설로 되살렸다는 점에서도 의미가 크다고 강조했다.

김지철 교육감은 “학생건강교육센터가 학생들이 스스로 건강을 관리하고 지켜낼 수 있는 역량을 기르는 공간이자, 체육·보건·영양교육이 통합된 새 배움의 모델이 되길 기대한다”며 “교직원·학부모·지역주민 모두가 함께 성장할 수 있는 복합문화공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”꼬 말했다.
홍성 이종익 기자
