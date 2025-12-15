“군 복무가 경력 성장 기회로”, 백석대 등 병역진로 지원 시스템 마련

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“군 복무가 경력 성장 기회로”, 백석대 등 병역진로 지원 시스템 마련

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-15 16:29
수정 2025-12-15 16:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


백석대학교(총장 송기신)·백석문화대학교(총장 이경직)·백석예술대학교(총장 윤미란)는 15일 병무청과 대학생의 전공·적성 기반 군 복무 경로 설계 강화를 위한 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 병역 이행을 앞둔 대학생들이 군 복무를 경력 성장 도약으로 인식할 수 있도록, 대학과 국가가 함께 구축하는 체계적이고 학문적 지원 시스템 마련을 위해 추진됐다.

3개 대학은 입학-대학생활-군 복무-복학-취업으로 이어지는 ‘전공·병과·진로 통합형 경로 모델’을 국내 최초로 구축할 계획이다.

협약 주요 내용은 △교과목 운영 지원·전문 컨설팅 제공 △전공·적성 기반 병역진로 상담 체계 △군 복무와 학업·경력 연계 맞춤형 입영 설계 지원 △병역이행 과정 인성 함양 교육 편성 △S-PIPES 인성 무형전투력 교육 지원 등을 담고 있다.

3개 대학이 운영 중인 군 인성 국격 학교는 국가 안보와 군 인성, 무형 전투력 교육을 전문적으로 수행하고 있다.

백석대 송기신 총장은 “백석의 학생들이 인성과 전공 역량을 군 복무에 실질적으로 연결함으로써 자유민주주의 대한민국을 지키는 품격·국격 있는 인재로 성장하도록 함께 책임을 다하겠다”고 강조했다.

백석문화대 이경직 총장은 “병역 이행을 앞둔 대학생을 대상으로 군 복무를 경력 개발의 기회로 활용해 미래를 주도하는 인재로 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
백석대학교들이 병무청과 협약을 체결한 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로