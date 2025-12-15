“학령인구 감소 탓에 불가피” “‘여대’ 고유 역할 간과 안 돼”

"학령인구 감소 탓에 불가피" "'여대' 고유 역할 간과 안 돼"

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-12-14 23:48
수정 2025-12-14 23:48
동덕여대발 ‘여대 존폐’ 논쟁 재연

공학 전환 결정에도 학생 반대 거세
“여성 인재 성장 통로 필요” 주장도
동덕여자대학교가 2029년 남녀공학 전환을 공식화하면서 여대들의 공학 전환을 둘러싼 논쟁이 다시 불거지고 있다. 학령인구 감소와 대학 구조 개편 압박 속에서 경쟁력 확보를 위해 공학 전환이 필요한 대학의 속사정과, 여대 고유의 역할을 유지해야 한다는 의견이 맞서는 모양새다.

14일 교육계에 따르면 동덕여대는 지난 9일 교직원·학생·동문 대표가 참여한 공학전환공론화위원회 권고안을 수용해 2029년부터 남녀공학 체제로 전환하겠다는 계획을 밝혔다. 이에 학생들은 격렬히 반발했는데, 동덕여대 총학생회가 실시한 학생 총투표에서는 총 3470명 중 85.7%(2975명)가 공학 전환에 반대한다고 응답했다.

공학 전환 논의는 1990년대 이후 전국 여대에서 반복된 쟁점이다. 1990년대 효성여대·성심여대·상명여대 등이 통합 또는 교명 변경을 통해 남녀공학으로 전환했다. 2000년대 들어서도 성신여대, 덕성여대, 숙명여대 등이 공학 전환을 검토했으나 학생·동문의 반대 속에 무산됐다.

2018년 성신여대가 공학 전환을 목표로 ‘성신대학교’로 교명 변경을 검토했으나 당시 재학생·휴학생이 참여한 설문 조사에서 반대 의견이 96%를 넘으면서 논의가 중단됐다. 성신여대 동문회도 “졸업생들의 재산인 교명을 함부로 바꿔서는 안 된다”는 뜻을 대학본부에 전달한 것으로 알려졌다. ﻿전문가들은 여대들이 학령인구 감소의 영향을 상대적으로 크게 받는 구조라고 설명했다. 익명을 요구한 수도권 여대 관계자는 “학령인구가 급감하면 대학의 대내외 경쟁력이 약화하고, 이중 여성만 선발하는 여대는 더 큰 타격을 받는다”면서 “여대의 공학 전환은 조금이라도 명맥을 유지하려는 대학의 몸부림”이라고 토로했다. 실제 통계청에 따르면 대학 입학 가능 인원은 2020년 46만 4826명에서 2040년 28만 3017명으로 39.1% 줄어들 전망이다.

반면 여대가 수행해 온 사회·교육적 역할을 간과해서는 안 된다는 의견도 팽팽하다. 이향숙 이화여대 총장은 지난 4월 이화여대 전신인 이화전문여자학교 설립 100주년 인터뷰에서 “여전히 유리천장이 있고, 여성 인재가 성장할 수 있는 공간으로서 여대는 반드시 필요하다”며 “이화여대는 아직도 여대로서 할 일이 많다”며 공학 전환 논의에 선을 그었다.
손지연 기자
2025-12-15 12면
