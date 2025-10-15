백석예술대 디자인미술학부, ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 대상 수상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

백석예술대 디자인미술학부, ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 대상 수상

입력 2025-10-15 10:45
수정 2025-10-15 10:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 포스터. 백석예대 제공
‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 포스터. 백석예대 제공


백석예술대학교(총장 윤미란) 디자인미술학부 재학생이 ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’에서 대상을 수상하며 두각을 나타냈다.

올해 공모전 주제는 ‘해양환경보호‘와 ‘지속가능한 바다’이다. 이번 공모전에서 대상을 받은 디자인미술학부 재학생 권별, 김면, 이하은 학생은 ‘Sea앗을 심어요’라는 따뜻한 메시지를 전달하며 바다의 소중함을 상징적으로 표현하는 작품을 제작했다. 공모전 수상작은 해양환경 홍보 활동에 활용된다.

이미지 확대
‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’에서 대상을 받은 작품. 백석예대 제공
‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’에서 대상을 받은 작품. 백석예대 제공


수상자인 시각디자인전공 권별 학생은 작품에 작은 씨앗을 통해 미래 세대까지 이어질 깨끗한 바다를 만들자는 의미를 담고자 했다. 그리고 이전과는 다른 새로운 시각 결과물을 구현하고자 노력했다. 이번 수상을 계기로 더 새롭고 창의적인 디자인을 할 수 있도록 노력하겠다고 전했다. 같은 팀 수상자인 시각디자인전공 김면 학생은 바다의 소중함을 상징적으로 표현하고자 이미지와 타이포그래피를 결합하는 과정이 재미있다. 앞으로도 인간과 자연을 위한 디자인을 하는 전문가로 성장하고 싶다고 포부를 전했다.

디자인미술학부 황정혜 학부장은 “우리 학생들이 이번 제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전에서 대상을 수상하는 성과를 거둔 데 감사드린다”라며 “앞으로도 디자인 역량 강화와”국내외 공모전 참여를 적극 지원해 다양한 실무 경험을 쌓을 수 있게 하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로