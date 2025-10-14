임태희 교육감 “아이들 미래 바꾸는 교육, 교사·학부모·학생이 한뜻일 때 가능”

이미지 확대 14일 임태희 경기도교육감이 구리남양주교육지원청에서 열린 제4회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에 참석해 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 14일 임태희 경기도교육감이 구리남양주교육지원청에서 열린 제4회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에 참석해 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공)

경기도교육청평생학습관(관장 류영신)이 14일 남양주시에 있는 경기도구리남양주교육지원청에서 제4회 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’를 개최했다.‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’는 교육환경과 교육정책 인식을 통해 부모의 역할을 이해함으로써 가정의 교육 기능 회복과 학부모, 학교 간 소통과 협력 강화를 위한 프로그램이다.‘인공지능(AI)과 함께 열어가는 우리 아이의 학습 미래’를 주제로 열린 이날 학부모교육에는 임태희 경기도교육감과 200여 명의 학부모가 참석한 가운데 ▲경기 인공지능(AI) 기반 디지털교육 정책 안내 ▲임태희 경기도교육감 정책 특강 ▲유튜버 궤도(본명 김재혁)의 특강으로 진행됐다.이 자리에서 임 교육감은 “경기교육의 발전적 변화는 도 교육청의 힘만으로는 어렵다”면서 “학부모님들께서 대학입시 개혁 등 경기교육 변화에 함께해 달라”고 말했다.이어 “아이들의 미래를 바꾸는 교육은 현장의 교사, 학부모, 학생이 한뜻이 될 때 가능하다”면서 “방향이 같다면 힘을 합쳐 더 나은 교육 생태계를 만들어 달라”고 강조했다.올해 마지막 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’는 오는 21일 안산시 단원구청에서 ‘배움의 주인이 되는 학습주도성 전략’을 주제로 열린다.