백석예술대 영상학부 게임그래픽디자인전공 재학생, 한국e스포츠공모전서 작품 발표 성공리 끝마쳐

이미지 확대 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했다. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했다. 백석예대 제공

이미지 확대 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했다. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했다. 백석예대 제공

이미지 확대 ‘대한민국 e스포츠 공모전’에서 수상한 백석예술대 게임그래픽디자인전공 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘대한민국 e스포츠 공모전’에서 수상한 백석예술대 게임그래픽디자인전공 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 백석예대 제공

이미지 확대 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했대. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 백석예술대는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 진행했대. 백석예대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석예술대학교(총장 윤미란)는 지난 9월 26일 한국e스포츠산업학회 2025 추계학술대회를 ‘대학e스포츠, 산업융합전략과 미래’라는 주제로, 백석비전센터에서 정부·학계·산업계·정책전문가들이 한자리에 모여 대학의 역할, 인재 양성, 산업 협력 및 미래 전망에 대한 다양한 논의를 진행했다.송석록 회장(경동대학교 스포츠마케팅학과 교수)의 기조연설을 시작으로, ‘e스포츠융합전공 학위 과정 비전과 전략’ 발제에서 우석대 여형일교수의 사례 발표가 있었고, ‘eSports X AI 산업 수요형 융합 교육’을 주제로 정연철 교수가 e스포츠와 AI의 융합을 통해 가져올 산업 혁신을 제시했다.김세윤 교수는 ‘대학원 e스포츠 교육의 나아갈 길’ 발표에서, 단국대 대학원 e스포츠학과의 사례를 중심으로 실무와 연구 역량을 겸비한 전문 연구 인력 양성 전략을 소개했으며, 호남대 김준 대학원생은 ‘대학 e스포츠 활동 강화를 위한 대학리그 운영모델 연구’에서 생활e스포츠 활성화를 위한 생활e스포츠협회의 창설을 주장하며 관계 기관의 협조를 구했다. 또한, 경희대 정인욱 박사는 ‘AI 기술 적용을 통한 스포츠 교육자의 인식에 관한 연구’에서 e스포츠와 AI의 교육적 함의를 밝혔다.이번 학술대회가 특별한 점은 백석예술대 게임그래픽디자인전공 학생들을 대상으로 한 게임그래픽작품을 공모한 ‘대한민국 e스포츠 공모전’이었다.백석예술대 영상학부 박은애 교수가 지도한 김재우, 김윤진, 금평강 학생이 본인 작품을 발표하고, 학회장상을 수상했다. 박 교수는 “대학e스포츠의 미래 전망에 대한 다양한 시각과 견해를 나누는 뜻깊은 시간이었으며, 학술대회에서 진행한 공모전 출품 및 발표를 통해 재학생들의 역량을 강화할 수 있는 시간이었다”고 소감을 밝혔다.