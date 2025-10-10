10만 명 참여 ‘경기공유학교’, 지역별 성장·나눔의 날 운영

방금 들어온 뉴스

안승순 기자
입력 2025-10-10 09:11
수정 2025-10-10 09:11
경기공유학교, 과천시 청소년 진로페스티벌(경기도교육청 제공)
경기공유학교, 과천시 청소년 진로페스티벌(경기도교육청 제공)


경기도교육청이 지역사회 협력 기반 경기공유학교의 성과를 공유하는 ‘성장･나눔의 날’을 도내 31개 지역에서 11월까지 진행한다.

현재 경기도 내 학생 10만4천여 명이 지역사회 교육 자원과 역량을 통해 학생 맞춤형 학습을 지원하는 경기공유학교에 5,800여 개 프로그램에 참여하고 있다.

안성교육지원청의 바우덕이 풍물공유학교와 양평교육지원청의 두물 두바퀴 생태공유학교, 과천교육지원청의 국립과천과학관 과학탐구공유학교 등 각 시군교육지원청에서 지역 특성과 특색을 살린 다양한 프로그램을 제공 중이다.

성장·나눔의 날 행사는 학생･교직원･학부모･지역사회･지자체가 함께 소통하고 배우고, 공연과 체험을 통해 교육공동체 협력 기반을 강화하는 데 의미를 두고 있다.

지역별 주요 행사는 (하남) 진로박람회 연계 공유학교 페스타, (오산) 오산시청소년축제 내 공유학교 성과나눔회, (양평) 미래교육박람회, (성남) 지역연계교육 페스타, (남양주) 탕탕 페스티벌 지역자원박람회 등이다.



단순 체험을 넘어 참여자 사례 발표와 공감 토크, 현장 설문 이벤트 등을 통해 성과를 공유하고 2026년 경기공유학교 발전 방향을 모색한다.
안승순 기자
