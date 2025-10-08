경기도교육청, ‘2025년 가족 통일캠프’ 운영(10~11일)

방금 들어온 뉴스

경기도교육청, ‘2025년 가족 통일캠프’ 운영(10~11일)

안승순 기자
입력 2025-10-08 13:16
수정 2025-10-08 13:16
경기도교육청 미래통일교육센터
경기도교육청 미래통일교육센터


경기도교육청이 균형 있는 통일인식 확산과 민족공동체 의식 함양을 위해 ‘2025년 가족 통일캠프’를 오는 10일부터 11일까지 1박 2일간 운영한다.

경기도교육청 미래통일교육센터 주관하는 이번 캠프는 고양·김포·파주 중학생을 자녀로 둔 30가족(120명)을 대상으로 한다.

주요 프로그램은 ▲참여형 체험 부스 활동(펑펑이 떡 만들기, 말모이 퀴즈 등) ▲통일 콘서트(통일 관련 이야기와 음악 공연) ▲가족 친교 시간 ▲센터 주관 맞춤형 특강(학생 통일교육활동, 학부모 특강) 등이다.

캠프 활동은 미래통일교육센터 내 공간과 공공 캠핑장에서 진행되며, 통일교육 관련 체험 활동과 교육 프로그램을 다양하게 펼쳐진다.

경기도교육청은 가족 통일캠프 운영으로 ▲가족 간 소통과 유대 강화 ▲균형 있는 통일인식 확산 ▲공동체 의식 함양에 도움이 될 것으로 기대한다.



한편 경기도교육청 미래통일교육센터는 미래세대의 통일 인식 확산을 위한 맞춤형 통일교육을 목표로 올해 2월 개관했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
