전문대 외국인 유학생 최다 서정대, '글로벌 인재 취업 선도' 우수 대학 선정

전문대 외국인 유학생 최다 서정대, ‘글로벌 인재 취업 선도’ 우수 대학 선정

안승순 기자
입력 2025-10-02 13:59
수정 2025-10-02 13:59
양영희 총장 “외국인 유학생들이 전문인력으로 성장토록 지원하겠다”

서정대학교 전경
서정대학교 전경


경기도 양주시에 있는 서정대학교(총장 양영희)가 지난 지난달 25일 중소벤처기업진흥공단이 주관하는 ‘글로벌 인재 취업 선도대학 사업’ 중간평가에서 우수대학으로 선정됐다.

“교육운영역량”과 “취업연계역량” 두 개 영역의 정량 및 정성 평가에서 서정대는 전반적으로 우수한 점수를 받았다. 특히, 사업 운영에 있어 계획 대비 실적이 탁월했고, 학생 모집, 교육과정 운영, E-7 관련 취업 성과 등에서 목표를 넘어섰다.

현재 서정대에는 총재학생 9,043명 중 E-7 관련 학과 외국인 유학생 2,469명이 재학하고 있다. 또한, “뿌리산업 외국인 기술인력 양성대학” 및 “외국인 요양보호사 양성대학”으로 선정되는 등 외국인 유학생 교육과 취업 부문에서 독보적인 성과를 내고 있다.

이번 성과에 대해 서정대는 우수한 교원 역량과 실습 인프라를 적극 활용해 글로벌 인재 양성과 취업 성과 창출에 있어 시너지 효과를 거둔 것으로 분석된다.

서정대 양영희 총장은 “이번 사업을 통해 외국인 유학생들이 한국 사회에 안정적으로 정주하고, 중소기업 현장에서 전문인력으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “나아가 대학, 학생, 기업이 모두 만족하는 성과를 달성하기 위해 최선을 다하겠다.”라고 말했다.
안승순 기자
