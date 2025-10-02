아주대학교, 제18대 총장 후보자 공개 모집

방금 들어온 뉴스

안승순 기자
입력 2025-10-02 09:15
수정 2025-10-02 09:15
이미지 확대
아주대학교 선구자상(아주대 제공)
아주대학교 선구자상(아주대 제공)


경기 아주대학교가 2026년 2월부터 4년간 대학을 이끌어갈 제18대 총장 후보자를 공개 모집한다.

총장 후보자 천거위원회는 24일 오후 5시까지 지원 서류를 접수한다고 밝혔다.

총장 후보자 천거위원회는 대학의 미래를 책임질 역량 있는 총장 선출을 위해 교내·외 각계의 다양한 의견을 반영하기 위해 구성된 독립 기구로 법인 대표 위원 3인, 대학평의원회 대표 위원 5인, 동문 대표 위원 1인, 그리고 외부 인사 1인 등 10명으로 구성됐다.

총장 후보자의 지원 자격은 아주대학교에 전임교원으로 재직하고 있는 교수이거나 이와 동등하거나 그 이상의 경력을 소유한 자 또는 공공기관 및 공·사기업 등을 경영한 경력자다.

총장 후보자 지원자는 10월 24일 오후 5시까지 △총장 후보자 지원서 △추천인 연명부 △대학 운영 철학 및 발전 계획 등을 총장 후보자 천거위원회에 제출해야 한다.



추천인 요건은 교내 인사의 경우 아주대학교 전임교원, 직원, 총동문회 임원 중 10인의 추천이 필요하고, 외부 인사는 아주대학교 전임교원, 직원, 총동문회 임원 중 5인의 추천을 받아야 한다.
안승순 기자
