"음성만으로 칵테일을"…한기대 학생들, AI·SW 연구작품 '인기'

방금 들어온 뉴스

“음성만으로 칵테일을”…한기대 학생들, AI·SW 연구작품 ‘인기’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-30 18:00
수정 2025-09-30 18:00
학생들 졸업작품, 관람객 눈길 사로잡아
지능형 바텐더 로봇·가상 피팅 솔루션 등
한국기술교육대학교 유길상 총장이 ‘인공지능 페스타’에서 재학생들이 선보인 ‘4족 보행 정찰 로봇’시연을 관람하고 있다. 한기대 제공
한국기술교육대학교 유길상 총장이 ‘인공지능 페스타’에서 재학생들이 선보인 ‘4족 보행 정찰 로봇’시연을 관람하고 있다. 한기대 제공


한국기술교육대학교(총장 유길상)는 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘인공지능 페스타(AI Festa) 2025’에서 재학생들이 개발한 인공지능(AI)·로봇 기반 공학 작품을 선보였다고 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주최하고, 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 주관한 ‘인공지능 페스타’는 350여개 기관과 기업이 참여해 약 3만명 이상 관람객이 방문할 것으로 기대된다.

한기대는 컴퓨터공학부와 전기·전자·통신공학부 학생들이 직접 기획하고 개발한 7종의 AI·SW 기반 신기술 공학 작품을 선보여 큰 호응을 얻고 있다.

학생들은 발음에 어려움을 겪는 조음 장애인이 낮은 비용으로도 효과적인 조음 훈련을 받을 수 있도록 한 온라인 ‘조음 훈련 서비스 [말:뻗]’을 선보였다. 사용자 음성을 분석하고 즉각 피드백을 제공하며, 게임형 학습으로 발음 훈련을 돕는 훈련 서비스로 관람객들의 긍정적인 평가를 받았다.

관람객들이 ‘인공지능 페스타’에서 한국기술교육대학교‘지능형 바텐더 로봇’을 관람하고 있다. 한기대 제공
관람객들이 ‘인공지능 페스타’에서 한국기술교육대학교‘지능형 바텐더 로봇’을 관람하고 있다. 한기대 제공


음성 대화만으로 칵테일을 추천·제조하며 AI가 맛·재료·분위기를 설명해 초보자도 쉽게 즐길 수 있도록 지원하는 ‘음성 인터페이스 기반 지능형 바텐더 로봇’ 도 관람객들의 이목을 사로잡았다.

사용자가 올린 사진에 옷을 자연스럽게 합성해 온라인 쇼핑 반품률을 줄이고, 환경 부담 완화에도 기여하는 가상 착용 시스템 ‘AI 기반 가상 피팅 솔루션’도 인기다.

한기대는 졸업 필수 요건의 하나로 매년 3~4학년 학생들이 산업현장에 적용할 수 있는 작품을 직접 설계하고 제작하는 ‘졸업연구작품 전시회’를 열고 있다.

유길상 총장은 “학생 창의적 연구 성과물을 국민에게 공개해 우수성을 홍보하고, 대학이 기업·기관과 협력 기회를 확대하는 자리라는 점에서 의미가 크다”며 “AIㆍSW 산업을 선도하는 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
