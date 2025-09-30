백석예술대 영상학부, 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가

방금 들어온 뉴스

백석예술대 영상학부, 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가

입력 2025-09-30 11:07
수정 2025-09-30 11:07
백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공
백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공


백석예술대학교(총장 윤미란) 영상학부는 지난 19일부터 21일까지 킨텍스 제1전시장에서 열린 2025 경기국제웹툰페어에 전시사로 참가해 학부 홍보 및 이벤트를 진행했다.

백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공
백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공


백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공
백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공


올해로 3회째 참가하는 경기국제웹툰페어에는 영상학부 재학생들이 직접 기획 및 제작한 이벤트 상품을 관람객들에게 체험할 수 있는 기회를 제공하고 있어 학생들의 포트폴리오 역량을 강화할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

또한 매해 졸업하는 만화애니메이션전공 2학년 학생들의 졸업작품 포스터를 부스에 전시함으로써 일반 관람객 및 중고등학생들에게 영상학부 학생들의 포트폴리오 역량을 선보이는 홍보의 장을 마련해오고 있다.

백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공
백석예술대 영상학부 2025 경기국제웹툰페어 부스 참가 모습. 백석예대 제공


영상학부 인스타그램 팔로우 이벤트를 통해 ‘슈링클스 키링 만들기’ 체험 이벤트에서 관람객이 키링을 보여주고 있다. 백석예대 제공
영상학부 인스타그램 팔로우 이벤트를 통해 ‘슈링클스 키링 만들기’ 체험 이벤트에서 관람객이 키링을 보여주고 있다. 백석예대 제공


올해 역시 영상학부 인스타그램 팔로우 이벤트를 통해 ‘슈링클스 키링 만들기’ 체험 이벤트를 진행했으며, 행사 진행 기간 일반 관람객을 비롯해 연관 기업들의 방문이 끊이지 않았다.

영상학부 박은애 학부장은 “경기국제웹툰페어는 만화애니메이션전공 학생들이 일반 관람객들과 소통하고, 작품 역량을 선보일 수 있는 좋은 전시 마켓이라고 생각한다. 웹툰 관련 기업 및 해외 대학에서 우리 부스를 방문하여 다양한 제휴 및 협업 문의가 있어 본 전시회를 통해 학생들을 위한 다양한 기회의 장을 모색해 보고자 한다”라고 참가 소감을 밝혔다.
온라인뉴스팀
