백석예술대학교 연기과, 제12회 박카스 29초 영화제 최우수상 수상

이미지 확대 제12회 박카스 29초 영화제에서 일반부 최우수상을 수상한 백석예술대학교 공연예술학부 연기과 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 백석예대 제공 닫기 이미지 확대 보기 제12회 박카스 29초 영화제에서 일반부 최우수상을 수상한 백석예술대학교 공연예술학부 연기과 학생들이 기념사진을 찍고 있다. 백석예대 제공

백석예술대학교 공연예술학부 연기과 학생들이 제12회 박카스 29초 영화제에서 일반부 최우수상을 거머쥐는 영예를 안았다.최우수상 수상작 제목은 ‘오싹함의 비밀’로, 정다운(24학번) 학생이 감독을 맡았으며 김예림, 이경민 학생이 출연 및 제작에 참여했다. 이번 작품은 이강령 교수의 지도 아래 제작되어 완성도를 높였다.‘박카스 29초 영화제’는 동아제약이 주최하고 한국경제신문이 공동 주관하는 국내 대표 숏폼 영상 공모전으로, 29초 안에 강렬한 메시지를 담아내는 창작 영화제로 널리 알려져 있다.백석예술대학교 연기과 학생들의 창의성과 연기력이 돋보인 이번 수상은 이강령 교수의 세심한 지도와 학생들의 열정이 만들어낸 값진 결과로 평가받고 있다.