이병도 전 천안교육장, 충남교육감 도전…충남교육연구소장 취임

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이병도 전 충남 천안교육장이 사단법인 충남교육연구소장 취임식을 열고 2026년 6·3 지방선거에서 충남교육감 도전을 본격화했다.이 전교육장은 26일 충남평생교육원에서 교육·체육·시민단체·학부모 등 300여명이 참석한 가운데 충남교육연구소장 취임식을 개최했다고 29일 밝혔다.2000년 창립한 충남교육연구소는 공교육 정상화와 소외 계층 교육지원을 위해 활동하는 교육 전문 연구소다.그는 2026 비전을 발표를 통해 “삶의 교육을 위해 배움과 삶의 연결, 과정 중심 성장평가, 학교·마을 통합 플랫폼, 상생 교육을 위한 함께 배우는 교육, 함께 가꾸는 교육, 함께 나누는 교육, 함께 여는 미래교육을 연구하고 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.서천 출신인 그는 충남교육청 교육국장, 천안교육장을 역임했으며, 지난 8월 퇴임 후 9월부터 상명대학교 초중고미리배움연구소 특임교수로 재직하고 있다.