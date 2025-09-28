상명대 제15대 김종희 총장 취임

이미지 확대 상명대 제15대 김종희 신임 총장이 취임사를 하고 있다. 상명대 제공 닫기 이미지 확대 보기 상명대 제15대 김종희 신임 총장이 취임사를 하고 있다. 상명대 제공

상명대학교는 제15대 김종희 신임 총장이 지난 26일 취임식을 열고 4년간 임기를 시작했다고 28일 밝혔다.김 총장은 취임사에서 “개교 60주년을 맞은 우리 대학교 최초 동문 총장으로서, 모교 애정과 총장 책임감으로 학생 성장을 최우선으로 하고 대학 구성원과 함께 성장하는 대학을 만들겠다”고 밝혔다.이어 “AI 기반 맞춤형 교육, 초유연 학사제도, 지역산업 연계 산학협력, 지역 밀착형 교육과 국제공동학위 확대를 통해 60년 역사를 바탕으로 새로운 상명의 미래를 열어가겠다”고 강조했다.김 총장은 상명여자사범대학(현 상명대) 체육교육학과를 졸업했으며 한양대 대학원 체육학 박사과정을 거쳐 2002년부터 2020년까지 상명대 스포츠건강관리전공 교수로 재직했다.상명대 행정대외부총장, 상명학원 재단 이사 등으로 활동한 그는 현재 한국걸스카우트연맹 총재, 한국청소년단체협의회 부회장, 올림픽레거시포럼 조직위원, 한국 에어로빅스건강과학협회 이사장 등으로 재임 중이다.