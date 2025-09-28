상명대 제15대 김종희 총장 취임

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

상명대 제15대 김종희 총장 취임

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-28 10:52
수정 2025-09-28 10:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
개교 60주년 상명대, 최초 동문 총장
“학생성장 최우선, 상명 미래 열겠다”
이미지 확대
상명대 제15대 김종희 신임 총장이 취임사를 하고 있다. 상명대 제공
상명대 제15대 김종희 신임 총장이 취임사를 하고 있다. 상명대 제공


상명대학교는 제15대 김종희 신임 총장이 지난 26일 취임식을 열고 4년간 임기를 시작했다고 28일 밝혔다.

김 총장은 취임사에서 “개교 60주년을 맞은 우리 대학교 최초 동문 총장으로서, 모교 애정과 총장 책임감으로 학생 성장을 최우선으로 하고 대학 구성원과 함께 성장하는 대학을 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “AI 기반 맞춤형 교육, 초유연 학사제도, 지역산업 연계 산학협력, 지역 밀착형 교육과 국제공동학위 확대를 통해 60년 역사를 바탕으로 새로운 상명의 미래를 열어가겠다”고 강조했다.

김 총장은 상명여자사범대학(현 상명대) 체육교육학과를 졸업했으며 한양대 대학원 체육학 박사과정을 거쳐 2002년부터 2020년까지 상명대 스포츠건강관리전공 교수로 재직했다.
thumbnail - 배너

상명대 행정대외부총장, 상명학원 재단 이사 등으로 활동한 그는 현재 한국걸스카우트연맹 총재, 한국청소년단체협의회 부회장, 올림픽레거시포럼 조직위원, 한국 에어로빅스건강과학협회 이사장 등으로 재임 중이다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로