K-돌봄인재 양성의 허브 ‘서정대’, 법무부 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 지정

이미지 확대 22일 양영희 서정대 총장(왼쪽)이 정성호 법무부 장관으로부터 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 지정 증서를 받고 있다. (서정대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 22일 양영희 서정대 총장(왼쪽)이 정성호 법무부 장관으로부터 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 지정 증서를 받고 있다. (서정대 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 양주시 서정대학교가 법무부 주관 ‘외국인 요양보호사 양성대학’에 지정돼 국가 돌봄 인력 양성의 중책을 맡았다.서정대는 지난 22일 법무부 주관으로 열린 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 지정증 수여식에서 정성호 법무부 장관으로부터 증서를 받았다고 밝혔다.국내 전문대학 외국인 유학생 수 1위인 서정대는 국내 최초로 학위과정(D-2) 유학생 신분으로 요양보호사 자격시험 합격자를 배출하며, 외국인 전문 돌봄 인력 양성의 성공 가능성을 입증했다.앞서 서정대는 ▲교육부 교육국제화역량인증대학 ▲법무부 사회통합프로그램 거점 기관 ▲TOPIK IBT 공식 시험장 등에 선정된 바 있다.서정대 K-돌봄 전략의 핵심은 경기도 및 양주시와의 상생으로, 대학의 발전이 곧 지역 발전으로 이어지는 경기도 RISE 사업의 청사진과 맞닿아 있다.서정대는 양주시를 중심으로 한 경기북부 노인요양시설 65곳과 네트워크를 구축해 학생들에게 안정적인 현장실습은 물론 졸업 후 취업과 정주로 직결되는 ‘원스톱(One-Stop) 경로’를 제공하고 있다.앞으로 서정대는 양주시와 ‘돌봄 거버넌스’를 강화해 지역의 인력 수요를 교육과정에 즉각 반영하고, 맞춤형 취업 박람회를 공동 개최하는 등 양성된 인재가 경기도와 양주시의 핵심 구성원으로 정착하는 ‘지속 가능한 돌봄 상생 생태계’를 완성할 계획이다.양영희 총장은 “이번 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 지정은 대한민국이 직면한 초고령사회 진입과 돌봄 인력 부족이라는 국가적 위기 상황 속에서, 서정대학교가 단순히 교육기관을 넘어 위기 극복을 위한 핵심적인 역할을 해야 한다는 무거운 책임감을 부여받은 것이라 생각한다”라고 밝혔다.이어 “지난 수년간 쌓아온 외국인 유학생 교육의 독보적인 노하우와 국내 최초 D-2 유학생 합격자 배출이라는 성공 경험을 바탕으로, 단순한 인력 공급이 아닌, 따뜻한 공감 능력과 다문화적 소양을 갖춘 진정한 ‘K-돌봄 전문가’를 양성하겠다”며, “졸업생들이 지역 돌봄 현장에 새로운 활력을 불어넣고, 나아가 지역 소멸 위기 극복에도 기여할 수 있도록 대학의 모든 역량을 쏟겠다.”라고 덧붙였다.