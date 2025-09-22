임태희 교육감 “경기교육의 인재상, 기본 인성과 기초 역량을 키우는 것”

방금 들어온 뉴스

임태희 교육감 “경기교육의 인재상, 기본 인성과 기초 역량을 키우는 것”

안승순 기자
입력 2025-09-22 16:23
수정 2025-09-22 16:23
이미지 확대
22일 수원 경기도교육청 남부청사에서 열린 ‘제3회 찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에서 임태희 경기도교육감이 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공)
22일 수원 경기도교육청 남부청사에서 열린 ‘제3회 찾아가는 경기학부모교육 시리즈’에서 임태희 경기도교육감이 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공)


경기도교육청평생학습관이 지난 12일, 15일에 이어 22일 수원 경기도교육청 남부청사에서 ‘제3회 찾아가는 경기학부모교육 시리즈’를 개최했다.

‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’는 교육환경과 교육정책 인식을 통해 부모의 역할을 이해함으로써 가정의 교육 기능 회복과 학부모, 학교 간 소통과 협력 강화를 위해 기획됐다.

‘존중과 공감으로 자라는 아이, 마음을 키우는 인성교육’를 주제로 열린 이날 학부모교육에는 임태희 경기도교육감을 비롯해 200여 명의 학부모가 참석했다.

임태희 교육감은 “경기교육이 지향하는 인재상은 기본 인성과 기초 역량을 갖춘 학생”이라면서 “인성교육은 머리가 아닌 몸과 가슴으로 배워야 할 과제”라고 말했다.

이어 “인성교육을 위한 시간을 따로 마련해 아이들의 인성을 바르게 기를 방법을 고민해야 한다”면서 “봉사활동과 신체활동을 통해 에너지를 얻고 즐거움을 느끼며 선한 영향력을 체험하게 하는 것이 자연스러운 인성교육의 과정”이라고 덧붙였다.



한편 ‘찾아가는 경기학부모교육 시리즈’는 경기도 내 지역에서 총 5회에 걸쳐 운영되며, 경기도교육청평생학습관은 제4회 시리즈를 10월 21일 경기도 구리남양주교육지원청에서 ‘AI와 함께 열어가는 우리 아이의 학습 미래’를 주제로 연다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
