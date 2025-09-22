올 지방대 수시 지원 10% 늘었다… 불경기 탓에 집 근처 학교 택했나

이공계 ‘사탐런’에 안정 지원 분석

2026학년도 대학 입학 수시모집 원서접수가 시작된 8일 경기도 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 모집 요강 등을 살펴보고 있다. 2025.9.8

2026학년도 대입 수시모집에서 지방대에 지원한 수험생이 전년 대비 10% 이상 늘어난 것으로 나타났다. 경기 침체가 이어지면서 지방권 수험생들이 ‘집 근처 대학’을 선호한 것으로 풀이된다.21일 종로학원이 전국 192개 대학의 2026학년도 수시 지원 현황을 분석한 결과 지방권 소재 110개 대학이 17만 3349명을 모집하는데 총 112만 4901명이 지원한 것으로 나타났다. 이는 전년 대비 10만 4272명(10.2%)이 증가한 수치다.지역별로 보면 대구·경북 지원자가 전년 대비 2만 2044명(12.4%)이 늘어 상승 폭이 가장 컸다. 이어 ▲강원 7384명(11.7%) ▲충청 3만9274명(10.6%) ▲호남 1만 5662명(9.8%) ▲부산·울산·경남 1만 9224명(8.0%) ▲제주 684명(7.8%) 순이었다. 반면 수도권은 82개 대학이 8만 6808명을 모집하는데 141만 5744명이 지원해 전년 대비 1만 9329명(1.4%) 증가에 그쳤다.경쟁률도 지방권이 더 상승했다. 서울권 2026학년도 수시 평균 경쟁률은 18.83대 1로 2025학년도(18.74대1)와 비슷했지만, 지방권은 2025학년도 5.98대 1에서 2026학년도 6.49대 1로 뛰었다.대학별 경쟁률은 성균관대가 32.49대 1로 전국에서 가장 높고 지방권에서는 경북대가 14.51대 1로 최고치였다. 경쟁률이 6대 1을 밑돈 대학은 지난해 68개에서 53개 대학으로 감소했다. 수시는 학생 한명당 6회 지원이 가능한 만큼 경쟁률 6대 1 미만이면 사실상 미달로 간주한다.입시 업계에서는 지방권 학생들이 무리하게 서울이나 경인권 소재 대학에 지원하는 것을 피한 결과로 본다. 또 자연계 수험생이 사회탐구에 응시하는 ‘사탐런’ 증가 등 변수에 따라 수험생들이 안정 지원을 선호한 결과로 분석했다. 종로학원은 “경기 침체로 지방 학생들이 무리하게 수도권으로 유학하지 않은 것으로 해석된다”며 “사탐런과 의대 모집 축소의 영향도 있다”고 했다.