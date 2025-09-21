임태희 교육감 “학교 폭력은 승자 없는 싸움, 상호 존중·협조로 해결해야”

방금 들어온 뉴스

임태희 교육감 “학교 폭력은 승자 없는 싸움, 상호 존중·협조로 해결해야”

안승순 기자
입력 2025-09-21 09:37
수정 2025-09-21 09:37
경기도교육청평생학습관, 20일 ‘오산시 학부모 딱 좋은 만남’ 개최

임태희 경기도교육감이 20일 오산아이드림센터에서 열린 ‘오산시 학부모 딱 좋은 만남’에서 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공)
임태희 경기도교육감이 20일 오산아이드림센터에서 열린 ‘오산시 학부모 딱 좋은 만남’에서 특강을 하고 있다. (경기도교육청 제공)


경기도교육청평생학습관(관장 류영신)은 20일 오산아이드림센터에서 학부모 100여 명이 참석한 가운데 ‘오산시 학부모 딱 좋은 만남’ 프로그램을 개최했다.

프로그램은 오산시와 협업해 진행하는 공감 교류 프로그램의 하나로, 임태희 교육감의 경기 교육정책 특강과 변호사와 알아보는 학교폭력 예방 및 대처법 강의 등이 진행됐다.

임 교육감은 특강을 통해 “교육을 통해 학생 한 사람 한 사람이 점차 성장해 나간다”며 “지역사회와 대한민국이 발전하는 기본 틀은 결국은 우리 교육에서 만들어진다”라고 말했다.

이어 “학교폭력은 화합이 안 되고 갈등이 생기면 서로에게 상처만 남기는 승자 없는 싸움이 될 수 있다”며 “학교에서 선생님, 학생, 학부모 교육 당사자가 상호 존중하고 협조해 교육적으로 해결해야 한다”라고 강조했다.

이어 진행된 학교폭력 강의에서는 주요 유형과 특징을 살펴보고 자녀가 피해자 또는 가해자가 됐을 때 올바른 대처 방법, 가정에서 공감 대화의 중요성 등을 안내했다.

다음 달 13일에는 ‘생활기록부 제대로 보기’, 25일에는 ‘나는 충분히 괜찮은 엄마입니다’ 등이 차례대로 진행될 예정이다.
안승순 기자
위로